الاتحاد الأوروبي يتوقع إعفاء من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

يتوقع الاتحاد الأوروبي ألا ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية الموحدة على دوله إلى 15%، حتى بعد تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هذه النسبة ستدخل حيز التنفيذ عالمياً هذا الأسبوع على الأرجح.

الاتحاد الأوروبي تلقى تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستبقي على التعريفة الجمركية الموحدة عند نسبة 10% على صادرات دوله، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت شرط عدم الكشف عن هوياتها.

وامتنع متحدثون باسم الممثل التجاري الأمريكي والمفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، عن التعليق على الموضوع.

فرض ترامب الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظامه الجمركي السابق. وهدد الرئيس الأمريكي آنذاك برفع النسبة إلى 15%، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري الصيف الماضي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الأمريكية المتجهة إلى الاتحاد. ولم يُصدّق الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق بعد.

ذكرت بلومبرغ سابقاً أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% ستجعل نحو 4.2 مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) من صادرات الاتحاد الأوروبي خاضعة لرسوم جمركية تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15% المتفق عليه في الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ستؤدي السياسة الجديدة إلى زيادة الرسوم الجمركية فوق الحد الأقصى المسموح به على الصادرات الأوروبية، بما في ذلك الجبن والزبدة وبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستيكية والمنسوجات والمواد الكيميائية، وفقاً لأشخاص مطلعين على تقييم الاتحاد الأوروبي للرسوم.

وأوضح الأشخاص أن سلعاً أخرى مثل بعض المشروبات الروحية ستواجه رسوماً أقل من 15%.