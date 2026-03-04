"باير الألمانية" تتكبد 3.6 مليارات يورو في 2025

ذكرت شركة الأدوية والكيماويات الزراعية والتقاوي الألمانية العملاقة باير اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي خسارة بقيمة 3.6 مليارات يورو (4.2 مليارات دولار) في 2025 وسط دعاوى قضائية تتعلق بمبيد الأعشاب الضارة "راوند أب".

وشهدت الشركة التي تتخذ من ليفركوزن مقرا لها، انخفاض المبيعات بواقع 2.2% إلى 45.6 مليار يورو رغم أن المبيعات المعدلة بلغت 1ر1 % مع مراعاة تحويلات العملة.

وفي فبراير ، أعلنت باير أنها توصلت إلى تسوية بقيمة 7.25 مليارات دولار في دعوى جماعية في الولايات المتحدة تتعلق بمبيد الأعشاب راوند أب الذي يحتوي على الجليفوسات الكيميائي.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع باير تحقيق نتائج مستقرة في 2026.

وبعد مراعاة تأثير العملة، توقعت الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 45 إلى 47 مليار يورو في 2026 وأرباح تشغيلية تتراوح بين 9.6 إلى 10.1 مليارات يورو، وهو تقريبا نفس المستوى في 2025.

وفي مطلع العام كانت الشركة لديها نحو 88 ألف موظف أي أقل بواقع 5 آلاف من عددهم في العام السابق.