أديداس ترشح المصري ناصف ساويرس رئيساً جديداً للشركة

ذكرت ​شركة أديداس اليوم ‌الأربعاء أنها ​رشحت عضو مجلس الإدارة ناصف ساويرس لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة خلفا لتوماس رابي.

ومددت أديداس ⁠أيضا عقد الرئيس التنفيذي بيورن جولدن، الذي قاد تحولا في ‌العلامة التجارية منذ بداية عام 2023، حتى ‌نهاية عام 2030.

وواجهت شركة الملابس ‌الرياضية استياء شديدا من ‌المساهمين إزاء رابي ‌في آخر اجتماعين سنويين لها، ​إذ ‌أيد ​64 بالمئة منهم ⁠فقط إعادة انتخابه للمنصب العام الماضي، وقال عدد ​من ⁠المستثمرين ⁠إنه لم يركز بشكل كاف على أديداس ⁠بسبب مناصب تنفيذية أخرى.

والملياردير المصري ساويرس عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2016. وسيخضع انتخابه ‌رئيسا للمجلس للتصويت في الاجتماع ​السنوي العام لأديداس في السابع من مايو.