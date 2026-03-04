الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ​الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من ‌أسبوع المسجل ​في الجلسة السابقة، إذ أدى تصعيد الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 5168.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 5178.40 دولارا.

وانخفض الذهب أمس الثلاثاء بأكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض ‌أسعار الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم بسبب مخاوف من احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال إيليا سبيفاك ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أعتقد أنه ‌لن يكون من المستغرب أن يتجاهل الذهب هذا على ‌مدار عدة أيام لأنه يميل ‌إلى اتباع مساره الخاص ويبقى مرنا بغض النظر عن أداء الدولار".

وارتفعت أسعار النفط والغاز ​العالمية مع تعطل ‌صادرات الطاقة ​من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية ⁠الإسرائيلية على إيران، إذ هاجمت طهران سفنا ومنشآت طاقة.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية ​مع ⁠تفاقم مخاوف المستثمرين ⁠حيال التضخم بسبب تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال كريستوفر وونج المحلل في أو.سي.بي.سي "أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية ⁠في إيران إلى زيادة المخاوف حيال التضخم وتعقيد التوقعات بشأن التيسير النقدي".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه ‌المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 84.92 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2139.56 دولارا للأوقية، بينما ارتفع ​البلاديوم 1.6 بالمئة ‌إلى 1673.87 دولارا.