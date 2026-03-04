ارتفاع تكاليف شحن النفط والغاز مع استهداف الناقلات بمضيق هرمز

أفادت بيانات شحن ومصادر، أمس، بأن الأسعار العالمية لشحن النفط والغاز ارتفعت بشكل حاد، إذ وصلت تكاليف ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع احتدام الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقف الشحن عبر مضيق هرمز بين إيران وعُمان، حيث يمر نحو خُمس النفط المستهلك عالمياً بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك ⁠بعد أن تعرضت سفن في المنطقة للهجوم في إطار رد إيران على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وتسبب هذا الاضطراب والمخاوف من إغلاق طويل الأمد في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في أوروبا، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 10% تقريباً هذا الأسبوع بعد أن تسبب الصراع في إغلاق عدد من منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ارتفاع تكلفة الشحن القياسية للناقلات الضخمة المستخدمة لنقل مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 423736 دولاراً في اليوم أول من أمس.