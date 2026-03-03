الذهب يتراجع بضغط صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء، متأثرة ​بارتفاع الدولار، وذلك في الوقت الذي عكف فيه المستثمرون على ‌تقييم ​تأثير تصعيد الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5305.23 دولارات للأوقية، بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، زاد سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 4 أسابيع بعد أن شنت الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في مطلع الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 5326.40 دولاراً.

وصعد الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 5 أسابيع والذي وصل إليه الاثنين، مدعوماً بالطلب القوي وتوخي الحذر في السوق. وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع أسعار الأصول المقومة به مثل الذهب بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق ‌في كيه.سي.إم تريد: «تثبت المخاوف التضخمية أنها مفيدة للدولار بينما تشكل عائقاً أمام سعر الذهب». وأضاف: «كان من الممكن تداول الذهب عند مستويات أعلى من المستويات الحالية لولا ارتفاع الدولار منذ اشتداد ​الصراع».

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول ​كبير في الحرس الثوري قوله الاثنين: إن مضيق هرمز تم إغلاقه محذراً من أن بلاده ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وحذر الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب من «موجة كبيرة» من الهجمات القادمة قريباً، دون تقديم تفاصيل محددة.

وأدى الهجوم على إيران إلى اندلاع حرب في الخليج، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في إيران وإسرائيل ولبنان، وأغرق النقل الجوي العالمي في حالة من الفوضى وأوقف الملاحة عبر مضيق هرمز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى ​84.25 دولاراً للأوقية اليوم بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 4.4% إلى 2200.89 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.2% إلى 1745.26 ​دولاراً.