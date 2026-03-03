خام برنت يرتفع ​3 دولارات للبرميل ويناهز 81 دولاراً

ارتفع سعر خام برنت بأكثر من ​3 دولارات للبرميل الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، حيث ‌أدى تفاقم الصراع ​بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران والتهديدات التي تستهدف الملاحة عبر مضيق هرمز إلى تزايد المخاوف من انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط. وبحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 80.89 دولاراً للبرميل، بارتفاع 3.15 دولارات أو 4.1%.

وفي الجلسة ⁠الماضية، ارتفع الخام إلى 82.37 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، لكنه قلص تلك المكاسب عند التسوية مرتفعاً 6.7%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.55 دولار، أو 3.6%، إلى 73.78 دولاراً للبرميل. وقبل ‌يوم، ارتفع الخام الأمريكي في البداية إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2025 قبل تراجعه عند التسوية ليصعد 6.3%.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى ‌آي.جي في مذكرة: «في غياب مؤشرات على تهدئة سريعة وإغلاق مضيق ‌هرمز فعلياً وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، تظل احتمالات الصعود قائمة وتتزايد كلما طال ‌أمد الصراع». وتوسعت الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران الاثنين إذ هاجمت إسرائيل لبنان وردت ​إيران بشن ضربات على ‌البنية التحتية للطاقة في ​دول بالخليج وعلى ناقلات نفط ⁠في مضيق هرمز. وتتجنب الناقلات وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطية مخاطر الحروب للسفن. وتتزايد المخاوف بشأن عبور الممر المائي إذ نقلت ​وسائل الإعلام الإيرانية ⁠أمس الاثنين عن ⁠مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله: إن مضيق هرمز مغلق، وإن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول العبور.

ويمر حوالي 20% من النفط والغاز في ⁠العالم عبر مضيق هرمز.

ورفعت بيرنشتاين الاثنين توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 من 65 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً، لكنها تتوقع أن تصل الأسعار إلى 120-150 دولاراً في حالة استمرار الصراع لفترة طويلة.

وارتفعت العقود الآجلة للديزل منخفض الكبريت للغاية في الولايات المتحدة 8.3% إلى 3.1404 دولارات للجالون بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين الاثنين، ​في حين قفزت العقود الآجلة للبنزين 3.8% إلى 2.4620 دولار للجالون بعد أن صعدت 3.7% في الجلسة السابقة.

وقفزت العقود الآجلة لوقود الديزل 9.2% لتصل إلى 967.75 دولاراً للطن، بعد صعودها 18% ​الاثنين.