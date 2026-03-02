«إير فرانس-كيه إل إم» تسدد 368 مليون يورو غرامة احتكار بعد حكم أوروبي



أعلنت مجموعة إير فرانس-كيه إل إم، أنها ستسدد خلال مارس الجاري مبلغ 368 مليون يورو، يمثل حصتها من غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على 13 شركة شحن جوي، بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي السداد، بعد أن رفضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الخميس الماضي، 12 من أصل 13 طعناً تقدمت بها شركات طيران كبرى ضد الغرامات المفروضة عليها، بتهمة التلاعب غير القانوني بالأسعار، منهيةً نزاعاً قانونياً استمر نحو 15 عاماً.

وأوضحت المجموعة في بيان، أنها كانت قد خصصت سابقاً 366 مليون يورو لتغطية الغرامة، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ المستحق بعد احتساب الفوائد، بلغ 368 مليون يورو، وسيتم دفعه بالكامل هذا الشهر.

ويتعلق القرار بممارسات تعود إلى أكثر من عقدين، في إطار قضية شملت تنسيقاً غير قانوني في تسعير خدمات الشحن الجوي. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات أمام المحاكم الأوروبية، بات الحكم نهائياً وملزماً، ما يمهد لإغلاق أحد أطول ملفات المنافسة في قطاع الطيران الأوروبي.