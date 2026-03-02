النفط يقفز مع تصاعد حرب إيران واضطراب الشحن البحري

قفزت أسعار النفط بواقع 13 ​بالمئة اليوم الاثنين وسط اضطراب حركة الشحن عبر ‌مضيق هرمز الحيوي ​وسط استمرار الهجمات الإيرانية التي أعقبت انطلاق الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، قبل أن تقلص ارتفاعها ليصبح 5.41 دولارات ⁠أو7.4 عند 78.28 دولارا بحلول الساعة 06.05 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال التداولات إلى 75.33 دولارا بزيادة 12 بالمئة لأعلى مستوى منذ يونيو، قبل أن يقلص المكاسب ‌إلى 4.74 دولارات بواقع 7.1 بالمئة عند 71.76 دولارا.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل كبير نتيجة لاستمرار تبادل الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلات نفط ‌وعطلت بشكل كبير عبور الناقلات في مضيق هرمز بين ‌إيران وسلطنة عُمان الذي يربط الخليج ببحر العرب.

وفي الأيام الطبيعية، ‌تعبر المضيق ناقلات تحمل ‌نفطا يعادل خُمس الطلب العالمي تقريبا، إلى جانب ناقلات تحمل ​الديزل ووقود الطائرات ‌والبنزين ومنتجات أخرى إلى أسواق ⁠آسيوية رئيسية بما في ذلك الصين والهند.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة المحللين لدى فيليب نوفا "تعترف الأسواق بخطورة النزاع، لكنها تعتبره، في الوقت الراهن، ​مجرد صدمة جيوسياسية، ⁠وليست أزمة ⁠ممنهجة".

ومن شأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز لفترة طويلة أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ويسبب نقصا في الإمدادات للصين والهند.

وعلى وقع استمرار الصراع، اتفقت أعضاء بتحالف أوبك+ أمس الأحد على زيادة ‌متواضعة في إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا خلال أبريل.

ويحذر محللون من ​أن أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، قد تتجاوز ثلاثة دولارات للجالون بسبب الصراع، وهو ما قد يشكل خطرا على الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات ​التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.