بوينغ تستأنف تسليم طائرات للصين

ذكر موقع ييكاي الصيني، أن شركة بوينغ سلمت طائرة جديدة من طراز (787-9)، إلى خطوط جونياو الجوية الصينية، السبت، وذلك في ظل تراجع حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.

ويأتي هذا التسليم، بعد يومين من تحطم طائرة بوينغ من طراز (787-8 دريملاينر)، على متنها 242 شخصاً، بعد وقت قصير من إقلاعها في غربي الهند.

ولم ترد بوينغ ولا خطوط جونياو الجوية بعد على طلبات من رويترز للتعليق على تقرير ييكاي.

وعلقت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية العملاقة، تسليم الطلبيات الجديدة إلى الصين، في أبريل، مع تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت بوينغ في نهاية ماي ، إن عمليات التسليم ستُستأنف هذا الشهر، بعد تعليق الرسوم الجمركية مؤقتاً لمدة 90 يوماً.

واختتمت الصين والولايات المتحدة مفاوضات استمرت يومين في لندن، يوم الثلاثاء الماضي، لحل القضايا التجارية الرئيسة في حرب الرسوم الجمركية الطاحنة بينهما، واتفق المفاوضون من واشنطن وبكين، على إطار عمل يشمل معدلات الرسوم الجمركية.

وهبطت طائرة بوينغ من طراز (737 ماكس) جديدة مطلية بشعار خطوط شيامن الجوية في الصين، يوم الاثنين الماضي، ما يشير إلى استئناف بوينغ لعمليات التسليم إلى الصين.

وتمثل الصين حوالي 10 % من حجم الأعمال التجارية المتراكمة لبوينغ، وهي سوق طيران مهمة ومتنامية.

وكانت بوينغ أبلغت العملاء في الصين بأنهم لن يستلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية، مشيرة إلى تطلعها لاحتمال إعادة بيع عشرات الطائرات لجهات أخرى.