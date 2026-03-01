«أوبك+» يدرس زيادة أكبر بإنتاج النفط وسط التصعيد في المنطقة

يعتزم تحالف «أوبك+» النظر في خيار زيادة أكبر لإمدادات النفط، عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون في التكتل الأحد، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران، بحسب مندوب لدى التحالف.

وكان من المتوقع أن يستأنف التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، زيادات متواضعة في الإنتاج اعتباراً من أبريل، عقب تجميد الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما ذكره عدد من المندوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الربع الأخير من العام الماضي، كان التحالف قد أضاف زيادات شهرية بواقع 137 ألف برميل يومياً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إن الولايات المتحدة تنفذ عملية كبيرة ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد وقت قصير من شن إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران وهي تحركات من شأنها أن تثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة الغنية بالنفط. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 73 دولاراً للبرميل في لندن يوم الجمعة، مع مساهمة المخاوف من هجوم محتمل في تبديد أثر مؤشرات على وجود فائض عالمي في المعروض. وفي الأيام الأخيرة، اتجه بعض المنتجين إلى زيادة صادرات النفط.

وقد تؤدي الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران إلى تعطيل شديد في الإمدادات العالمية من النفط الخام، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات. ولا تزال إيران ضمن قائمة أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، رغم تراجع إنتاجها بشكل حاد منذ السبعينيات نتيجة جولات متتالية من العقوبات الأمريكية. وفي الوقت نفسه يهدد ارتفاع أسعار النفط بعودة التضخم العالمي، مما قد يضر بالاقتصاد العالمي وكذا بفرص ترامب للفوز في الانتخابات النصفية نهاية العام، خاصة وأنه وعد الناخبين الأمريكيين بخفض أسعار مواد الطاقة.