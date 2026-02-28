أوبك بلس تعتزم دراسة زيادة الإمدادات بعد قصف إيران

من المقرر أن يدرس تحالف "أوبك بلس" خيار زيادة الإمدادات عندما يلتقي الأعضاء الرئيسيون غدا الأحد، بعدما شنت إسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بحسب أحد المندوبين في التحالف.

وقال العديد من المندوبين أوائل الأسبوع الجاري إنه من المتوقع أن يستأنف التحالف زيادة الانتاج بشكل متوسط من أبريل بعد تجميد الإمدادات لثلاثة أشهر. وفي الربع الأخير، أضافوا زيادات شهرية بمقدار 137 ألف برميل في اليوم، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة تنفذ عملية "هائلة" ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد فترة قصيرة من شن إسرائيل غارات "وقائية" على أهداف في إيران وهي خطوات أثارت مخاوف بصراع أوسع.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال سبعة أشهر مسجلا 73 دولارا للبرميل في لندن أمس الجمعة، فيما ساعدت المخاوف بشأن هجوم محتمل في التعويض عن علامات العرض الزائد العالمي.

وجاء أحدث هجوم بعد يومين من لقاء الوفود من إيران والولايات المتحدة في سويسرا من أجل جولة ثالثة من المفاوضات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.