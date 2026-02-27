النفط يهبط بعد تمديد المحادثات بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتسجيل ​انخفاض أسبوعي بعد أن مددت الولايات المتحدة ‌وإيران المحادثات ​بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما خفف من حدة المخاوف بشأن احتمال نشوب أعمال قتالية قد تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 70.47 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود ⁠الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 64.92 دولارا.

وخلال الأسبوع، يتجه برنت لتسجيل انخفاض 1.8 بالمئة، فيما يتجه غرب تكساس ‌الوسيط لتراجع بنحو 2.2 بالمئة، وهو ما يمحو بعض المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق.

عقدت الولايات المتحدة وإيران ‌محادثات غير مباشرة في جنيف يوم الخميس لتسوية ‌نزاعهما الطويل الأمد بشأن برنامج طهران النووي لتجنب ‌نشوب صراع بعد أن ‌أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز التواجد العسكري في المنطقة.

وخلال المحادثات، ​ارتفعت أسعار النفط ‌بأكثر من ​دولار للبرميل بعد أن أشارت تقارير ⁠إعلامية إلى توقف المحادثات بسبب إصرار الولايات المتحدة على عدم تخصيب إيران لليورانيوم، فضلا عن مطالبتها بتسليم كل ​اليورانيوم ⁠المخصب بنسبة ⁠60 بالمئة إلى الولايات المتحدة.

غير أن الأسعار تراجعت بعد أن قالت سلطنة عمان التي تقوم بدور الوساطة إن الجانبين ⁠أحرزا تقدما في محادثاتهما.

وقال وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي في منشور على إكس بعد الاجتماعات في جنيف إنهم يخططون لاستئناف المفاوضات بمناقشات على المستوى الفني من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في فيينا.

وأكد دانيال ‌هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "في حين أن هذا خفف في البداية من ​المخاوف بشأن قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري وشيك، فإنه لا يترك سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب بين ​الأول والسادس من ‌مارس".