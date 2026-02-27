تراجع الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو في فبراير

أظهرت بيانات مسح أجرته المفوضية الأوروبية، تراجعاً كبيراً في الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو بين مقدمي الخدمات في فبراير. وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بشكل غير متوقع إلى 98.3 نقطة من 99.3 نقطة في يناير.

وتراجعت الثقة في الخدمات إلى أدنى مستوى في 4 شهور، في فبراير فيما انخفض المؤشر الموازي إلى 5 نقاط من 6.8 نقاط في يناير. وانخفض مؤشر الثقة الصناعي إلى سالب 7.1 نقاط من سالب 6.8 نقاط في الشهر السابق فيما تحسنت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2024. واستقر المؤشر عند سالب 12.2 نقطة دون تغيير من تقديرات أولية وبارتفاع من سالب 12.4 نقطة.