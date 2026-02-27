29 تريليون دولار ارتفاع ديون العالم خلال عام

ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار العام الماضي، مسجلاً أسرع زيادة سنوية منذ جائحة كورونا، مع تكثيف الحكومات للاقتراض.

وارتفع إجمالي الدين العالمي، بما في ذلك الاقتراض الحكومي واقتراض الشركات، بمقدار 29 تريليون دولار 2025. وجاء نحو ثلثي هذه الزيادة من الأسواق المتقدمة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بقيادة الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لـ«معهد التمويل الدولي».

لكن على الرغم من ارتفاع الدين القائم، فقد انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الخامس على التوالي لتصل إلى 308%. أما في الأسواق الناشئة فقد بلغ صافي الدين 117 تريليون دولار في عام 2025، ما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 235%.

وكتب مدير الأسواق العالمية والسياسات في المعهد إمري تيفتي، والخبيرة الاقتصادية خديجة محمود، وكبير محللي الأبحاث ريموند أيكوك، في تقرير صدر الأربعاء:

«من شأن تيسير الأوضاع المالية أن يدعم الجهود المبذولة لتعبئة رؤوس الأموال الضرورية للأولويات الوطنية، بما في ذلك تمويل الدفاع» والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومع ذلك، فإن هذا التوسع يزيد من «المخاوف بشأن ارتفاع المديونية وتضخم بعض قطاعات السوق».