«كانتاس» الأسترالية تسجل نمواً في صافي أرباح النصف الأول



أعلنت كانتاس أيروايز ارتفاعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم تراجع الأرباح قبل احتساب الضرائب، في وقت واصلت فيه الإيرادات نموها، فيما كشفت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار أسترالي.

وسجل صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين نمواً بنسبة 0.2% ليصل إلى 925 مليون دولار أسترالي، بما يعادل 60.8 سنتاً للسهم، مقارنة بـ923 مليون دولار أسترالي أو 59.2 سنتاً للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في المقابل، تراجعت الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 1% إلى 1.307 مليار دولار أسترالي، مقابل 1.320 مليار دولار في الفترة المقارنة، رغم ارتفاع الإيرادات نصف السنوية بنسبة 6.3% إلى 12.90 مليار دولار أسترالي، مقارنة بـ12.13 مليار دولار في العام السابق.

وأعلن مجلس إدارة الشركة عزمه إعادة 150 مليون دولار أسترالي إلى المساهمين عبر برنامج لإعادة شراء الأسهم من السوق، إضافة إلى توزيع أرباح أساسية بقيمة 300 مليون دولار أسترالي، تُدفع كأرباح مرحلية معفاة بالكامل من الضرائب بواقع 19.8 سنتاً أسترالياً للسهم الواحد.

ورغم النتائج، تراجع سهم «كانتاس» خلال تعاملات اليوم في بورصة سيدني للأوراق المالية بنسبة 8.3% ليصل إلى 9.77 دولارات أسترالية، في ظل تفاعل المستثمرين مع انخفاض الأرباح التشغيلية وتوقعات الأداء للفترة المقبلة.