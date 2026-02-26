سهم رويترز يحلّق بوصول كوكاونسل لمليون مستخدم

قالت شركة أنثروبيك المتخصصة في التكنولوجيا ‌والمحتوى: إن ​أداة كوكاونسل المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطورها للشركات استقطبت مليون مستخدم، ما خفف المخاوف من الاضطراب الناتج عن أدوات ذكاء اصطناعي منافسة.

وسجل سهم تومسون رويترز، المالكة لوكالة رويترز للأنباء، أكبر مكاسب يومية له بالنسبة المئوية منذ عام 2009 مرتفعاً بنسبة 11% في جلسة الثلاثاء.

وجاء هذا الارتفاع أيضاً في أعقاب ⁠إعلان شركة أنثروبيك أن شركات من بينها تومسون رويترز تستخدم تقنيتها للذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

وكانت أداة جديدة من أنثروبيك تدمج نموذج كلود للذكاء الاصطناعي في سير العمل القانوني ‌أثارت في وقت سابق هذا الشهر موجة بيع عالمية في أسهم البرمجيات والخدمات بلغت 830 مليار دولار على مدى ست جلسات تداول، وظل سهم تومسون رويترز منخفضاً ‌بأكثر من 30 % منذ ‌بداية العام.

وقال ستيف هاسكر الرئيس والرئيس التنفيذي لتومسون رويترز في رد عبر البريد الإلكتروني ​على استفسار بشأن ‌حركة السهم «سوق الذكاء الاصطناعي ​القانوني تتطور، والقيمة الحقيقية باتت ⁠أهم من الضجيج التسويقي. استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي بمستوى ائتماني تدفع تبنياً حقيقياً لهذه الأداة - ولدينا رأس المال والمحتوى والخبرة لتشكيل ما سيأتي لاحقاً».

وأطلقت ​الشركة، ومقرها ⁠تورونتو، أداة كوكاونسل ⁠بعد شرائها شركة (كيستكست) الناشئة للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني في صفقة قيمتها 650 مليون دولار في عام 2023. والأداة هي محرك ⁠الذكاء الاصطناعي الأساسي الذي يشغل (كوكاونسل ليجال)، الذي يتيح التشغيل الآلي للبحث ومراجعة الوثائق وصياغتها للمحامين.