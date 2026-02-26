أرباح ليوناردو الإيطالية للصناعات الدفاعية تتجاوز التوقعات

​أعلنت مجموعة ليوناردو الإيطالية ‌لصناعات ​الدفاع والطيران عن نتائجها لعام 2025، وقالت: إنها فاقت أهدافها المالية مع زيادة ⁠كبيرة في جميع مؤشراتها الرئيسية وانخفاض كبير في ديونها.

وزادت الطلبيات ‌الجديدة 14.5 بالمئة على أساس سنوي إلى ‌23.8 مليار يورو (28.09 مليار دولار) ‌مدعومة بعقد كبير في ‌قطاع الطيران، وتجاوزت ‌بذلك النطاق المتوقع الذي كان ​يتراوح ‌بين ​22.25 و22.75 مليار يورو.

وارتفع ⁠الربح الأساسي بنسبة تزيد قليلاً على 18 ​بالمئة ⁠مقارنة بعام ⁠2024 إلى 1.75 مليار يورو، متجاوزاً ⁠التوقعات البالغة 1.66 مليار يورو، بدعم من تزايد الكميات والربحية.