37.3 % تراجعاً في أرباح مطار هيثرو العام الماضي



أعلن مطار هيثرو أن أرباحه السنوية تراجعت بأكثر من الثلث خلال العام الماضي، رغم تسجيله أرقامًا قياسية في أعداد المسافرين، في حين قرر توزيع أرباح على المساهمين للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وأوضح ملاك المطار أن الأرباح قبل الضرائب انخفضت من 917 مليون جنيه إسترليني في 2024 إلى 575 مليون جنيه إسترليني، بتراجع نسبته 37.3%، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية. ورغم هذا الانخفاض، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليون جنيه إسترليني عن السنة المالية الماضية.

ويضم هيكل ملكية المطار مستثمرين دوليين بارزين، من بينهم شركة الاستثمار الخاصة أرديان، إلى جانب صناديق ثروة سيادية من قطر والسعودية.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 84.5 مليون مسافر سنويًا، فيما زادت الإيرادات بنسبة 1.8% لتصل إلى 3.62 مليار جنيه إسترليني، بينما استقرت الأرباح الأساسية عند 2.03 مليار جنيه إسترليني.

ويعكس القرار بتوزيع الأرباح ثقة الإدارة في متانة المركز المالي للمطار، رغم الضغوط على صافي الأرباح، في وقت يواصل فيه هيثرو تعزيز مكانته كأحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا.