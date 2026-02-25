550 مليار دولار قيمة "بايت دانس" المقدرة في صفقة بيع حصة مقترحة



قال مصدران مطلعان إن شركة جنرال أتلانتيك للاستثمار تبيع ‌حصة في ​شركة بايت دانس في صفقة تقدر قيمة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني بنحو 550 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً لتقييمها.

وسيكون البيع المحتمل للحصة هو الأول منذ أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ⁠بيع أصول تيك توك التابعة لبايت دانس في الولايات المتحدة في يناير ، ويمثل قفزة بنسبة 66 % في قيمة الشركة منذ أن أدت عملية إعادة ‌شراء حصص العام الماضي إلى تقييم الشركة بأكثر من 330 مليار دولار. وذكرت مصادر الشهر الماضي أن هذا يمثل ارتفاعا ‌بنسبة 15 بالمئة عن صفقة في السوق الثانوية ‌خلال نوفمبر تشرين الثاني 2025 قيمت بايت دانس بحوالي ‌480 مليار دولار. وتشير ‌صفقة السوق الثانوية إلى بيع مساهمين حاليين حصصا من شركات غير مدرجة في ​البورصة لمستثمر آخر.

وقال ‌أحد المصدرين ​إن جنرال أتلانتيك، التي استثمرت ⁠لأول مرة في بايت دانس عام 2017 حين كانت قيمة الشركة حوالي 20 مليار دولار، بدأت عملية بيع بعض ​أصولها في ⁠الأسابيع القليلة ⁠الماضية وتأمل في إتمام البيع في مارس آذار.

ولم تعرف بعد تفاصيل الشروط المالية لبيع الحصة أو حصة جنرال أتلانتيك في ⁠بايت دانس أو مقدار حصتها في شركة التواصل الاجتماعي الصينية بعد الصفقة.

وتسلط الصفقة المقررة الضوء على الارتفاع الحاد والمستمر في تقييم بايت دانس في سوق القطاع الخاص، وتعزز الآفاق بالنسبة لمستثمرين آخرين فيها من المتوقع أن ‌يجنوا أرباحا كبيرة عندما يتم طرح سهم الشركة لأول مرة للاكتتاب العام.

ورفض ​المصدران نشر اسميهما لأنها غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم ترد بايت دانس على طلب من رويترز للتعليق، في حين أحجمت جنرال أتلانتيك عن التعقيب على البيع ​المقترح للحصة.