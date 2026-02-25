«باراماونت» تواصل عرقلة صفقة نتفليكس

ذكر ​مصدر مطلع لـ«رويترز» أن ‌شركة ​باراماونت سكاي دانس قدمت عرضاً أعلى لشركة وارنر براذرز ديسكفري، ما يعزز الجهود الرامية لإفشال صفقة الشركة المالكة لمنصة (إتش.⁠بي.أو ماكس) مع نتفليكس.

وأدت حرب العطاءات على أحد أكثر الأصول المرغوبة في ‌هوليوود، بما في ذلك حقوق سلسلتي «هاري بوتر» و«صراع العروش»، إلى رفع المنافسة من أجل الهيمنة على سوق خدمات البث المباشر.

وقال المصدر إن العرض الجديد لشركة باراماونت، الذي يحسن ​عرضها الأولي البالغ ‌108.​4 مليارات دولار، أو ⁠30 دولاراً للسهم، لشراء الشركة بأكملها، يهدف إلى معالجة مخاوف ​وارنر ⁠براذرز ⁠بشأن ضمان تمويلها.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من تحديد كيفية تحسين ⁠العرض. ورفضت وارنر براذرز وباراماونت التعليق. وقالت مجلة فاريتي في تقرير لها إن وارنر برذرز من ​المرجح أن تدرس عرض باراماونت بينما لا تزال توصي مساهميها بقبول اتفاق نتفليكس.