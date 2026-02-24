بدء سريان رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع واردات أمريكا

دخلت رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% حيز التنفيذ في الولايات المتحدة بعدما أبطلت المحكمة العليا الأساس القانوني للرسوم الجمركية السابقة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وبدء سريان الرسوم الجديدة، اليوم الثلاثاء عند منتصف الليل (00:05 بتوقيت جرينتش)، بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب يوم الجمعة الماضي.

وهدد ترامب، يوم السبت الماضي، برفع النسبة إلى 15%.

وذكرت نشرة أرسلتها وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الإجراء سيستمر لمدة 150 يوما حتى 24 يوليو المقبل.

وأدى القرار الذي قضت به المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضي، إلى تجدد حالة عدم اليقين لدى الدول والشركات في جميع أنحاء العالم، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لإيجاد أساس قانوني جديد لتطبيق نظامها الجمركي.

وأرجأ البرلمان الأوروبي، أمس الاثنين، المصادقة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تم التوصل إليه الصيف الماضي.

ويعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرتس التوجه إلى واشنطن خلال الأيام القادمة لعرض "موقف أوروبي منسق" بشأن رسوم ترامب الجمركية.