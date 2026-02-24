ارتفاع قياسي لتكاليف الشحن مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط



ارتفعت تكلفة شحن النفط إلى أعلى مستوى لها خلال ست سنوات، في ظل موجة كبيرة من صادرات الخام القادمة من الشرق الأوسط، وتسارع المتعاملين في استئجار الناقلات مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط وتحسبًا لأي صراع محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، اليوم الثلاثاء، أن استئجار ناقلة نفط عملاقة قادرة على نقل نحو مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 170 ألف دولار يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وأوضحت شركة كبلر للتحليلات أن صادرات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط تجاوزت 19 مليون برميل يوميًا في فبراير، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020، بقيادة السعودية والإمارات وإيران، في ظل زيادة الطلب من الهند بعد تقليصها لوارداتها من الخام الروسي.

وقالت جون جوه، محللة في سبارتا كوموديتيز: "ارتفعت أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة بفعل عدة عوامل، منها نقل براميل فنزويلا عبر القنوات القانونية بدلًا من أسطول الظل، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، بالإضافة إلى الطلب القوي من المصافي، وخصوصًا الهند، التي تحولت لشراء براميل الشرق الأوسط بدلًا من الخام الروسي".

وأشارت إلى أن تكاليف الشحن قد ترتفع أكثر إذا ما تحركت الولايات المتحدة ضد إيران، وردت طهران بتعطيل محتمل لحركة النفط عبر مضيق هرمز، وهو النقطة الحيوية لصادرات الخليج، مما قد يزيد من علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب ويضغط على أسعار النقل بشكل أكبر.