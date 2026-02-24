فيديكس تقاضي الحكومة الأمريكية لاسترداد الرسوم الجمركية بعد حكم المحكمة العليا



رفعت شركة خدمات الشحن والبريد السريع فيديكس، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، تطالب فيها باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، بعد أن قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، بأن استخدام هذا القانون لفرض الرسوم كان غير قانوني.

وجاءت الدعوى، المقدمة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، لتطالب بـ «استرداد كامل» لجميع الرسوم الجمركية المحصلة بموجب القانون لعام 1977. وتشمل الدعوى إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهي جهة تابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد استخدم قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، دون موافقة الكونغرس منذ بداية ولايته الثانية.

وقضت المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضي، بأن القانون لا يسمح للرئيس بفرض الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو ما يمهد الطريق أمام المستوردين والشركات، مثل فيديكس، للمطالبة بتعويضات. ولم يقرر القضاة بعد ما إذا كان على الحكومة تعويض الشركات المتضررة، تاركين الفصل في التعويضات للمحاكم الأدنى درجة.