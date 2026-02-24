الصين تثبت الفائدة للمرة الثامنة دون تغيير



قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الثلاثاء، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها في الشهر السابق، للمرة الثامنة على التوالي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك، استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3 %، وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات، والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري، عند مستوى 3.50 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024، ثم خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025.

ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً، بناءً على طلبات 20 بنكاً معيناً. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسة التقليدي منذ أغسطس 2019.

وفي عام 2025، حققت الصين مستهدفها للنمو الاقتصادي عند 5 % تقريباً، بدعم من طفرة الصادرات، لكن لا تزال الاختلالات الهيكلية والتوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تلقي بظلالها على التوقعات.