الدولار يقفز ويتجه نحو أكبر ارتفاع يومي في شهر

اتجه الدولار ،أمس الجمعة، نحو أكبر ارتفاع يومي له في شهر، مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأمريكية وغيرها من أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. في بداية التعاملات، ارتفع الفرنك السويسري والين الياباني قبل أن يتراجعا أمام الدولار الذي كان حتى وقت قريب الملاذ الآمن الأساسي في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية أو المالية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.9%، مع تزايد خسائر اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي على وجه الخصوص. وسجل مؤشر الدولار ارتفاعاً 0.85% في أحدث التعاملات متجها نحو تحقيق أكبر ارتفاع يومي له منذ 12 مايو.

وقالت فيونا سينكوتا، المحللة لدى «سيتي إندكس»: يعود الدولار إلى دوره التقليدي كملاذ آمن، وهو ما لم نشهده منذ أشهر.

وكسر اليورو موجة صعود استمرت أربعة أيام لينخفض 0.7% عند 1.1494 دولار، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات والذي سجله الخميس عند 1.163225 دولار.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.6% إلى 144.43 بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال الليل عند 142.795 قبل أن يتعافى، بينما ارتفع أيضاً مقابل الفرنك السويسري 0.52% إلى 0.8147 فرنك.

وأقبل المستثمرون أيضاً على سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 4.7 نقاط أساس إلى أدنى مستوى له فيما يزيد على شهر واحد عند 4.31%.

ورغم المكاسب، اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له منذ مارس 2022، والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1% تقريباً، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من 3 أسابيع.

ويعزى ذلك إلى حالة الضبابية التي تكتنف الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال ترامب بأنه سيحدد شروط التجارة أحادية الجانب مع الاقتصادات الأخرى في الأيام المقبلة.

وطالت الخسائر العملات الرقمية أيضاً، إذ تراجعت «بتكوين» 1% إلى 105052 دولاراً وإيثر بما يزيد على 4% إلى 2538 دولاراً.