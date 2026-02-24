صعود الاسهم اليابانية بدعم ارتفاع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

صعدت الاسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، بدعم ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​مع استئناف التداول بعد عطلة ‌نهاية ​أسبوع طويلة، وسط تكهنات بمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المزدهر.

وصعد المؤشر نيكاي ليناهز 0.9 % ليغلق عند 57321.09، وارتفع المؤشر توبكس ⁠0.2 %.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت رويترز أن شركة إنفيديا تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على استثمار بقيمة 30 مليار دولار في ‌شركة أوبن إيه.آي، في إطار مسعى للاستحواذ على حصة في أحد أكبر عملائها. ومن المقرر ‌أن تعلن إنفيديا الرائدة في مجال ‌الذكاء الاصطناعي عن نتائج أعمالها غدا الأربعاء.

وقال ناوكي ‌فوجيوارا الخبير في ‌شينكين لإدارة الأصول "على الرغم من أن الأمر لا يزال مجرد ​تكهنات، فإن ‌المستثمرين تفاعلوا ​مع الأنباء المتعلقة بشركتي إنفيديا وأوبن ⁠إيه.آي. وتحسنت التوقعات بشأن نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".

وارتفعت أسهم مصنّعي كابلات الألياف البصرية، ​بدعم ⁠من قفزة ⁠15 % في سهم شركة فوروكاوا إلكتريك.

وأدرجت الصين شركات يابانية على قائمة قيود التصدير التي تهدف إلى ⁠كبح ما وصفته "بإعادة تسليح" اليابان، مما أدى إلى ردود فعل متباينة على أسهم الشركات المدرجة على القائمة.

وزاد سهم شركة ميتسوبيشي للمواد 3.8 %، بينما نزل سهم شركة ‌سوبارو 3.5 %.

وأدت هذه الأنباء إلى تراجع حاد ​في أسهم شركات الدفاع اليابانية، إذ انخفض سهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.1 % وسهم شركة آي.إتش.آي 5.7 %.