قاهر تيسلا.. مصنع في الصين ينتج سيارة كل 60 ثانية

في خطوة أدهشت صناعة السيارات الكهربائية العالمية، استطاعت شركة BYD الصينية أن تتجاوز منافستها الأمريكية تيسلا لتصبح أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، مع مبيعات تجاوزت 2.25 مليون سيارة في عام 2025، مقارنة بـ1.64 مليون سيارة من Tesla.

ويُعد حجم عمليات الشركة وإتقانها لتقنيات التصنيع الذكي من أبرز الأسباب التي أسهمت في هذا التفوق.

إحدى المنشآت الرئيسية التي ساهمت في هذا الإنجاز تقع في بلدة Xiaomo ضمن منطقة التعاون Shenzhen-Shanwei Cooperation Zone، ورغم أن المصنع بدأ عملياته في سبتمبر 2023 فقط، إلا أنه أصبح يُنتج سيارة كهربائية كاملة كل 60 ثانية، أي بمعدل 1,280 سيارة يوميا، ما يعادل إنتاجا سنويا يتجاوز 525,000 سيارة.

وتُصنع في المصنع طرازات فاخرة مثل BYD Yangwang U9 ضمن العلامة الفرعية YangWang، إلى جانب سيارات Dynasty من نفس الفئة الفاخرة.

تقع منشأة Xiaomo بالقرب من مراكز سلسلة التوريد الصينية، ما يسهل حصول المصنع على المكونات الأساسية، كما تضم المنطقة مصنّعات أخرى متخصصة في السيارات الكهربائية، مثل BWI وLesar-DFM، بالإضافة إلى Forvia الفرنسية، المورد الكبير لمكونات السيارات، هذا القرب اللوجستي أسهم بشكل كبير في سرعة وكفاءة الإنتاج، وفقا لـ slashgear.

الأتمتة والروبوتات وراء المعجزة الإنتاجية

لتحقيق هذا المستوى الاستثنائي من الإنتاج، أعادت BYD تصميم جميع مراحل التصنيع، فالختم واللحام يتمان داخل منشأة ضخمة تبلغ مساحتها 140,000 متر مربع، حيث تُشكل أجزاء الهيكل المعدني التي ستصبح السيارة، في قسم اللحام، تعمل أذرع روبوتية متطورة، طورتها الشركة داخليا، على لحام آلاف القطع بدقة متناهية، بعد ذلك، تُرسل الأجزاء إلى حجرة الطلاء، يليها التجميع النهائي الذي يضفي اللمسات الأخيرة على السيارة، قبل الخضوع للفحوصات وفحص الجودة الإلزامي.

كل هذه العمليات تتم بالتوازي، ما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية كاملة كل دقيقة، وهو معدل يُعد إنجازا هندسيا نادرا على مستوى العالم.

مصنع Xi’an: العملاق الأكبر

على الرغم من التميز الملحوظ لمصنع Xiaomo، إلا أن مصنع Xi’an يبقى الأكبر والأكثر إنتاجا بين منشآت BYD، هذا المصنع، الذي يعمل منذ أكثر من 20 عاما، ينتج ما بين 4,000 و4,400 سيارة يوميا، أي ما يعادل ثلاث سيارات في الدقيقة، ما يجعل معدل Xiaomo يبدو شبه بطيء بالمقارنة، ويُذكر أن مصنع Xi’an خرج بأكثر من مليون سيارة كهربائية مكتملة في عام 2024، ما يعكس قوة BYD الإنتاجية.

مستقبل الإنتاج والنمو

إجمالي إنتاج BYD لعام 2025 بلغ حوالي 4.5 ملايين سيارة عبر جميع مصانعها، منها 2.25 مليون سيارة كهربائية بالكامل، والبقية سيارات هجينة قابلة للشحن ومركبات مزودة بمحرك بنزين وكهربائي، ورغم هذا الإنجاز، تظل التحديات قائمة، خاصة مع مؤشرات تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية في الصين.

ومع استمرار الشركة في توسيع منشآتها، بما في ذلك مصنع ميغافاكتوري جزئي التشغيل في Zhengzhou، يبدو أن BYD تسعى للحفاظ على ريادتها العالمية، ومع الاعتماد المتزايد على الأتمتة والتصنيع الذكي، قد نشهد قريبا مزيدا من الإنجازات غير المسبوقة في صناعة السيارات الكهربائية الصينية.