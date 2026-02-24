أسعار النفط تحوم دون أعلى مستوى في 7 أشهر

حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء دون أعلى مستوى لها في سبعة أشهر ​تقريبا إذ يقيم المتعاملون التوقعات بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وسط ‌توتر متصاعد ​في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أيضا حالة الضبابية المحيطة بسياسة التجارة الأمريكية.

بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.40 دولارا للبرميل بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين شهدت وصول الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 31 يوليو عند 72.50 دولارا، وتأرجحت بين مكاسب ⁠وخسائر بأكثر من واحد بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.20 دولارا للبرميل. وذلك بعد ارتفاعها إلى 67.28 دولارا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس.

وقال ‌دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد في تقرير بحثي "ظلت أسواق النفط متوترة مع استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع... وأثر التوتر التجاري المتجدد أيضا على المعنويات".

وأكد وزير ‌الخارجية العماني بدر البوسعيدي يوم الأحد أن إيران والولايات المتحدة ستعقدان ‌الجولة الثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وقال توني سيكامور محلل السوق ​لدى آي.⁠جي في مذكرة للعملاء "⁠لا يزال النفط الخام عند أعلى مستوى في نطاق تداول بين 55 و66.50 دولارا الذي تحدد خلال الأشهر الستة الماضية".

وأضاف "استمرار الارتفاع ليتجاوز هذا النطاق سيفتح الطريق لمزيد من ⁠المكاسب ما بين نحو70 إلى 72 دولارا. وعلى العكس من ذلك، فإن علامات التهدئة من المرجح أن تؤدي إلى تراجع إلى نحو 61 دولارا".

على صعيد السياسات التجارية، حذر ترامب أمس الاثنين الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي ‌فرضها، قائلا إنه سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وأعلن ترامب يوم السبت ​أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على صادرات جميع الدول إلى بلاده، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

من ناحية أخرى، قال مسؤول أمني أوكراني أمس الاثنين إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت محطة ضخ روسية تخدم خط الأنابيب ​دروجبا الذي أنشئ لتزويد أوروبا الشرقية ‌بالنفط الخام الروسي.