النفط قرب أعلى مستوى في 6 أشهر

استقرت أسعار النفط، أمس، قرب أعلى مستوى ​في 6 أشهر، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات بشأن الملف النووي وسط حالة من الضبابية الاقتصادية بسبب أحدث الاضطرابات في الرسوم الجمركية الأمريكية.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 71.85 دولاراً وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 66.63 دولاراً. وأدى القلق المتزايد إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 5 % الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يوليو عند 72.34 دولاراً.