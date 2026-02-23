قفزة قوية في تجارة تايلاند الخارجية بدعم الإلكترونيات والطلب الصناعي



دفعت شحنات المنتجات الإلكترونية والطلب المتزايد على المواد الخام والآلات تجارة تايلاند الخارجية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، في وقت تسعى فيه البلاد إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن وزارة التجارة أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات التايلاندية بنسبة 24.4% في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما زادت الواردات بنسبة 29.4%. وجاءت هذه النتائج متجاوزة أكثر التوقعات تفاؤلاً لاقتصاديي بلومبرغ، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ أواخر عام 2021.

وقال نانتابونج شيراليرسبونج، المدير العام لمكتب السياسة التجارية والاستراتيجية بوزارة التجارة، إن نمو الصادرات يعكس زيادة الطلب على الإلكترونيات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأضاف أن بانكوك تمضي قدماً في المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة، بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار إلى أن ترامب اقترح لاحقاً فرض رسوم بنسبة 15% لمواصلة الضغط على الشركاء التجاريين.