صادرات الصناعات الكهربائية الألمانية تسجل رقماً قياسياً رغم الرسوم الأمريكية



حقق قطاع الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا مستوى قياسياً في الصادرات خلال العام الماضي، متجاوزاً تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأعلن الاتحاد الألماني لقطاع الصناعات الكهربائية والرقمية أن قيمة صادرات القطاع بلغت 257.5 مليار يورو، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2024. وأسهم الأداء القوي في ديسمبر بدور محوري في هذه النتيجة، إذ ارتفعت الصادرات خلال ذلك الشهر بنسبة 10.6% لتصل إلى 20.4 مليار يورو.

وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، نمت واردات السلع الكهربائية والرقمية في ديسمبر بوتيرة أبطأ من الصادرات.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، أندرياس جونترمان، إن صادرات السلع الكهربائية سجلت نمواً خلال العام الماضي في معظم أكبر عشرين دولة مستوردة من ألمانيا، باستثناء الولايات المتحدة والصين، اللتين تُعدان أكبر مستوردين.

ووفقاً لبيانات الاتحاد، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3% لتبلغ 24.1 مليار يورو، فيما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2% إلى 23.5 مليار يورو. ومع ذلك، استعادت الولايات المتحدة موقعها كأكبر مستورد للإلكترونيات الألمانية متقدمة على الصين لأول مرة منذ عقد.

وجاءت دول أوروبية في المراكز التالية ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين، حيث احتلت هولندا المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 15.9 مليار يورو (+7.3%)، تلتها فرنسا بقيمة 15.8 مليار يورو.

كما سجلت الصادرات إلى الدنمارك وتايوان، رغم خروجهما من قائمة العشرة الأوائل، نمواً قوياً بنسبة 22.9% لكل منهما، لتصل إلى 4.1 مليارات و3.6 مليارات يورو على التوالي. وحقق القطاع أيضاً زيادات ملحوظة في تعاملاته مع المكسيك والهند.

في المقابل، سجلت واردات السلع الكهربائية والرقمية إلى ألمانيا مستوى قياسياً جديداً بلغ 274.9 مليار يورو خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2024.