الجمارك الأمريكية توقف تحصيل بعض الرسوم الجمركية اعتبارا من غد

بعد ثلاثة أيام من قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال أجزاء من سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وقف تحصيل الرسوم ذات الصلة.

وقالت وكالة الجمارك إنها ستوقف تحصيل بعض الرسوم الجمركية المفروضة بموجب "قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية" اعتبارا من الساعة 0500 غدا الثلاثاء بتوقيت جرينتش.

وكانت المحكمة العليا قد منعت ترامب الجمعة الماضي من فرض رسوم جمركية استنادا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على عدد من الشركاء التجاريين، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته.

وعلى الفور، أعلن ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، فرض رسوم جمركية عالمية جديدة على الواردات بنسبة 10%، ثم رفعها يوم السبت إلى 15%.

وتستند هذه الرسوم إلى قانون تجاري يعود إلى عام 1974 يسمح بفرض رسوم جمركية مؤقتة لمدة تصل إلى 150 يوما في ظل ظروف معينة.