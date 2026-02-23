قرار صادم من إيلون ماسك.. ثلاث جُمل فقط تمنحك وظيفة الأحلام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تغيير جذري في طريقة التقديم للانضمام إلى فريق تصميم شرائح AI5، حيث قرر إلغاء السيرة الذاتية وخطابات التقديم التقليدية، والاكتفاء بثلاث نقاط رئيسية فقط عن أصعب المشاكل التقنية التي حلها المتقدم.

في منشور عبر منصة X، أوضح ماسك أن هذه الخطوة تأتي مع استئناف العمل على مشروع الحاسوب العملاق للذكاء الاصطناعي Dojo3، مضيفا أن كل ما على المتقدمين فعله هو تقديم "3 نقاط حول أصعب المشاكل التقنية التي قمت بحلها" ليتم النظر في طلباتهم.

ويأتي هذا الأسلوب متسقا مع نهج ماسك المعروف، إذ سبق له خلال فترة قيادته إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية أن طلب من الموظفين إرسال خمس نقاط عن إنجازاتهم الأخيرة في إطار حملة فصل جماعية شملت أكثر من 250,000 موظف اتحادي، مؤكدا أن "عدم الرد سيُعتبر بمثابة استقالة"، كما طبق ماسك هذا الأسلوب عند توليه رئاسة منصة X (سابقا تويتر).

ويميل ماسك إلى إعطاء الأولوية للمحادثة على الاعتماد على الأوراق الرسمية، ففي مقابلة حديثة مع جون كوليسون مؤسس Stripe ودوركش باتيل مقدم بودكاست تقني، قال ماسك: "قد تبدو السيرة الذاتية مثيرة للإعجاب، لكن إذا لم يكن الحديث بعد 20 دقيقة "واو"، فعليك أن تصدق المحادثة وليس الورقة".

رغم أن السيرة الذاتية لا تزال مطلوبة للتقديم على معظم الوظائف الأخرى في تسلا بالولايات المتحدة، مع بعض المناصب التي تطلب بيان "دليل على التميز"، إلا أن هذا الطلب غير التقليدي يتماشى مع الاتجاه المتزايد في التوظيف القائم على المهارات.

وأظهرت دراسة TestGorilla لعام 2023 أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات حول العالم تستخدم تقييمات قائمة على المهارات أثناء عملية التوظيف، بزيادة حادة عن 56% فقط في العام السابق.

الذكاء الاصطناعي يُسهّل عملية التوظيف

أضاف الذكاء الاصطناعي بعدا جديدا لهذا الاتجاه، إذ أصبح جميع السير الذاتية وخطابات التقديم متشابهة تقريبا، ما يمثل تحديا للمسؤولين عن التوظيف الذين يضطرون للتركيز على جوانب أخرى لتمييز المرشحين.

وقال خبير التوظيف جون سوليفان، الذي وصفته مجلة Fast Company بـ "مايكل جوردان التوظيف": "السيرة الذاتية سيئة منذ زمن طويل، والذكاء الاصطناعي جعلها أسوأ بكثير. عندما تصبح كل السيرة الذاتية مثالية وخالية من الأخطاء الإملائية، تخيل كم عدد السير التي يجب أن تفرزها لتقرر من ستجري معه مقابلة".

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يسمح للمتقدمين بإضافة الكلمات المفتاحية وتجاوز فحص أنظمة ATS وتصحيح الأخطاء التي قد تؤدي إلى استبعادهم.

وأشار سوليفان إلى أن السيرة الذاتية أصبحت قديمة خصوصا عند البحث عن أفضل المواهب، مؤكدا أن "أفضل الموظفين غالبا ما تكون لديهم أسوأ السير الذاتية"، موضحا أن هؤلاء الموظفين مشغولون جدا بأداء أعمال عالية المستوى لدرجة أنهم لا يجدون الوقت أو الحاجة للبحث عن وظيفة أو تحديث موادهم المهنية.