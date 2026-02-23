الجمارك الأمريكية توقف تحصيل رسوم بعد قرار المحكمة العليا

أعلنت ​وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية عند الساعة 12:⁠01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء، بعد أكثر من ثلاثة ‌أيام من إعلان المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية هذه الرسوم.

وقالت الوكالة ‌في رسالة إلى شركات ‌الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة ‌الشحن إنها ستوقف ‌جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس ​دونالد ترامب ‌السابقة ​المتعلقة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية ⁠الدولية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

يتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب ​قانون ⁠سلطات ⁠الطوارئ الاقتصادية مع فرض ترامب رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 ⁠بالمئة بموجب سلطة قانونية مختلفة لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا يوم الجمعة.

ولم تذكر الوكالة أي سبب لاستمرارها في تحصيل ‌الرسوم الجمركية في موانئ الدخول بعد أيام من ​صدور حكم المحكمة العليا، ولم تقدم رسالتها أي معلومات عن احتمال استرداد المستوردين لهذه الرسوم.