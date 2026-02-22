سويسرا قد تضطر إلى قبول سريان الرسوم الأمريكية بشكل دائم





قالت هيلين بودليجر أرتيدا مديرة ​أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا لصحيفة زونتاجس بليك اليوم ‌الأحد ​إن بلادها يجب أن تستعد لاحتمال سريان الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل دائم، رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي.

وكانت سويسرا واحدة من الدول التي استهدفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضه رسوما جمركية باهظة ⁠على شركاء تجاريين عالميين العام الماضي، إذ تلقت أعلى معدل جمركي في أوروبا قبل أن يتم تخفيضه بعد ذلك.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي برنامج ترامب للرسوم ‌الجمركية، ليعلن هو بدوره فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 بالمئة ردا على ذلك.

وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في ‌سويسرا هي الجهة التي تفاوضت مع الولايات المتحدة ‌بشأن الرسوم الجمركية على المستوى الفني.

وقالت بودليجر أرتيدا إنها ‌تتوقع استمرار الرسوم ‌الجمركية. وأوضحت "أعتقد أننا سنضطر إلى التعايش مع الرسوم الجمركية الأمريكية". وأضافت أن الحكومة ​الأمريكية أشارت إلى ‌سبل قانونية بديلة ​لاستمرار الرسوم الجمركية، مثل الاستناد ⁠إلى أحكام الأمن القومي أو الاستشهاد بممارسات تجارية غير عادلة.

ومضت قائلة "من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال ​متمسكة بأهداف ⁠سياستها التجارية ⁠وهي تقليل العجز التجاري الأمريكي وتحقيق قدر أكبر من التبادل في التجارة الدولية وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة".

وتوصلت بيرن وواشنطن ⁠إلى اتفاق إطاري في نوفمبر لتجنب حرب تجارية شاملة. وبموجب الاتفاق، جرى تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة، لتتماشى مع المعدل المطبق على مصدري ‌الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، التزمت الشركات السويسرية باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ ​200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028.

وتعهد الجانبان في ذلك الوقت بإتمام الاتفاق بحلول نهاية مارس ، وذكرت بودليجر أرتيدا أن المفاوضات ما زالت جارية.