مشرع أوروبي يقترح تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا

اقترح أحد كبار ​المشرعين في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تأجيل التصويت ‌على ​اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي كان من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع، قائلا إن الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل للاتفاق على أساسها تغيرت.

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة ⁠قرارا برفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كثير من دول العالم، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة ‌10 بالمئة قبل أن يرفعها أمس السبت إلى 15 بالمئة.

وكتب النائب بيرند لانج في منشور على ‌إكس "فوضى جمركية تامة من الإدارة الأمريكية. لم ‌يعد أحد يستطيع فهمها.. لا شيء سوى ‌أسئلة مفتوحة وضبابية تتزايد ‌بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء التجارة الآخرين للولايات المتحدة".

واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات ​المتحدة في ‌يوليو ​على اتفاق لتجنب حرب تجارية يقضي ⁠بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على استيراد الكثير من المنتجات الأمريكية مقابل أن تكون الرسوم الجمركية الأمريكية على ​معظم ⁠صادرات الاتحاد ⁠الأوروبي 15 بالمئة.

ويحتاج خفض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية إلى موافقة حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وكتب لانج ⁠أن تغييرا طرأ بذلك على بنود الاتفاق والأساس القانوني الذي تم التوصل إليه على أساسه وأن الأمر يحتاج الآن إلى توضيح.

وقال حزب الخضر أيضا إن التصويت يجب أن يتم تعليقه مؤقتا.

وعلق ‌البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عمله فيما يخص الاتفاق احتجاجا على مطالب ​ترامب بالاستحواذ على جرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين يعارضون خطته، لكنه قرر لاحقا طرح الاتفاق للتصويت في نهاية فبراير