الهند ترجئ المحادثات التجارية مع أمريكا بعد قرار المحكمة العليا

أكد مصدر ​في وزارة التجارة الهندية اليوم الأحد أن نيودلهي ‌أرجأت ​خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى حالة الضبابية التي أعقبت قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ⁠الرئيس دونالد ترامب.

وهذا القرار أحد أول ردود الفعل الملموسة بين الدول الآسيوية على قرار المحكمة، ويأتي عقب خطوة ترامب أمس ‌السبت بفرض رسوم مؤقتة بنسبة 15 بالمئة، وهي الحد الأقصى المسموح به قانونا، على الواردات الأمريكية ‌من جميع الدول، وذلك عقب حكم ‌المحكمة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر ‌اسمه نظرا لحساسية الأمر "‌اتُخذ قرار إرجاء الزيارة بعد مباحثات بين مسؤولي البلدين... لم ​يحدد بعد موعد ‌جديد للزيارة".

وأضاف ​المصدر أن التأجيل جاء ⁠بشكل رئيسي نتيجة حالة الضبابية التي تكتنف الرسوم الجمركية في أعقاب حكم يوم الجمعة.

وكان من ​المقرر ⁠أن يغادر ⁠الوفد اليوم الأحد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تجارية مؤقتة، بعد أن اتفق البلدان ⁠على إطار عمل لخفض واشنطن الرسوم الجمركية العقابية البالغة 25 بالمئة على بعض الصادرات الهندية المرتبطة بمشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وكان من المقرر خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على ‌البضائع الهندية إلى 18 بالمئة، في حين وافقت نيودلهي على شراء ​سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، من بينها إمدادات طاقة وطائرات وقطع الغيار ومعادن ثمينة ومنتجات تكنولوجية.