صفقات بين«ويكيبيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون» لاستخدام بيانات الشركات

وقّعت «ويكيبيديا» سلسلة صفقات مع «مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أمازون»، لاستخدام بيانات محتوى تلك الشركات في تدريب الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع «كريبتوبوليتان». ولا تزال التفاصيل المالية الدقيقة لهذه الصفقات سرية.

وكانت «ويكيبيديا» قد وقعت خلال العام الماضي صفقات مع لاعبين جدد مثل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «بيربلكسيتي» وشركة «ميسترال» الفرنسية، لتنضم هذه الشركات إلى قائمة تشمل بالفعل «ميتا»، و«أمازون»، إضافة إلى جوجل التي وقعت اتفاقاً منذ عام 2022. واتبعت «ويكيبيديا» نهجاً جديداً لتحقيق الأرباح عبر فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الكبرى مقابل الكميات الهائلة من البيانات التي تستهلكها، بدلاً من الاعتماد فقط على تبرعات المستخدمين والجهات المانحة. وتعتبر بيانات «ويكيبيديا» كنزاً تقنياً؛ حيث يتم تدريب برامج الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين على التحدث والإجابة عن الاستفسارات باستخدام 65 مليون مقال مكتوب بأكثر من 300 لغة.

ورغم ذلك، هناك تكلفة إضافية؛ إذ تتعرض خوادم «ويكيبيديا» لضغط هائل عندما تقوم هذه الشركات بعمليات «كشط» المحتوى أو استخراج كميات ضخمة من البيانات. وعادة ما يتم تغطية هذه النفقات من خلال تبرعات بسيطة من الجمهور، لكن الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي أدى إلى رفع هذه التكاليف بشكل كبير. ولحل هذه المعضلة، تروج «ويكيبيديا» لخدمتها «إنتيربرايز» المخصصة للمؤسسات، التي تتيح للشركات الكبرى دفع مقابل للمحتوى الذي تحتاج إليه بصيغة تتوافق بشكل أفضل مع أنظمتها التقنية المتطورة. وقال لين بيكر، مدير فرع «إنتيربرايز»، إن هذه الشركات أدركت حاجتها للمساهمة في تمويل الموقع لضمان بقائه.