لأول مرة.. كوريا الجنوبية تسجل أكثر من مليون رحلة جوية

ذكرت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن حجم حركة النقل الجوي السنوية في البلاد تجاوز مليون رحلة جوية لأول مرة في عام 2025 مع الزيادة الحادة في الطلب على السفر الدولي.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الرحلات الجوية الداخلية والدولية من وإلى مطارات كوريا الجنوبية بلغ 1,013,830 رحلة العام الماضي بزيادة نسبتها 6.8% عن العام الذي سبقه، ويشمل هذا الرقم رحلات الركاب ورحلات الشحن الجوي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم.

ووصل متوسط عدد الرحلات الجوية التي تم تشغيلها يوميا في المجال الجوي للبلاد إلى 2,778 رحلة في العام الماضي أي بزيادة قدرها 4ر20%، عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019، والبالغ 2,307 رحلات.

وذكرت الوزارة أن هذه الزيادة ترجع إلى توسع حركة النقل الدولي.

وبلغ إجمالي الرحلات الدولية 788,531 رحلة العام الماضي، بزيادة 4ر9% على أساس سنوي. ومن بين هذه الرحلات، شكلت الرحلات إلى جنوب شرق آسيا وجنوب الصين نحو 52% من المجمل.

وأوضحت الوزارة أن النمو المستقر في حركة النقل الجوي وسط توسع متوسط إلى طويل الأجل في الطلب على السفر الدولي سيشكل أساسا رئيسيا لتعزيز الخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة والحيوية الاقتصادية الشاملة.