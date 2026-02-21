أول مكاسب أسبوعية للنفط في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط، أمس، في ​طريقها لتسجيل أول مكاسبها الأسبوعية بعد 3 أسابيع من الخسائر، وسط تصاعد المخاوف ​من نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هددت واشنطن طهران بأنها ستعاني إذا لم تبرم اتفاقاً بشأن أنشطتها النووية في غضون أيام.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.99 دولاراً، فيما ⁠زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً أو 0.9 % إلى 67.05 دولاراً.

وتلقت ⁠الأسعار دعماً من ⁠تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي صدر الخميس وأظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بتسعة ملايين برميل، مع ارتفاع معدل استخدام مصافي التكرير والصادرات.

وتقيم ⁠الأسواق أيضاً تأثير وفرة المعروض على الأسعار، مع ميل تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء نحو استئناف زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل.