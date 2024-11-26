الذهب يستقر بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ تلقت دعما من زيادة الطلب على الملاذ الآمن بعد تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2625.48 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2625.80 دولاراً.

وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس "على الرغم من عمليات البيع الممتدة أمس، فإن الذهب متماسك بشكل جيد نسبيا، وهو ما يشير إلى بعض الطلب على الملاذات الآمنة".

وأضاف "قد نشهد المزيد من الارتباك في المستقبل، خاصة مع عودة ترامب إلى دائرة الضوء".

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما يزيد من مخاطر اندلاع حروب تجارية.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، الذي يميل عادة إلى تشديد السياسة النقدية، إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا بنسبة 55.9 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

ويترقب المتداولون صدور بيانات ثقة المستهلكين الأمريكيين ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى المراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في وقت لاحق من الأسبوع.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى أمس الاثنين إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار في لبنان بين جماعة حزب الله وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.05 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 975.65 دولار.