صندوق النقد يبقي توقعاته للناتج المحلي للصين في 2026 عند 4.5 %

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته ​للنمو الاقتصادي في الصين عند 4.5 بالمئة هذا العام، لكنه حذر من مخاطر ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك ⁠في المراجعة السنوية للصندوق للاقتصاد الصيني لعام 2025 التي نشرها أول من أمس.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للصحفيين في بكين في ديسمبر، خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية مناقشات الصندوق مع الحكومة الصينية حول تقرير 2025: إنها حثت صانعي السياسات هناك ​على اتخاذ «الخيار ​الشجاع» المتمثل في تسريع الإصلاح ⁠الهيكلي وتقليل اعتماد الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار على ​الصادرات.

وقال ⁠الصندوق: ⁠إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما خمسة بالمئة في 2025، محققاً ⁠هدف النمو الرسمي لبكين لهذا العام، لكنه أشار إلى أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي واصل الانخفاض.

ووصف الانكماش «الأشد من المتوقع» في قطاع العقارات بأنه الخطر المحلي ​الرئيسي على الاقتصاد، وحث صانعي السياسات على جعل الانتقال إلى نموذج قائم على الاستهلاك أولوية رئيسة.