تراجع الأرباح السنوية لشركة الطاقة البريطانية «سنتريكا»

شهدت شركة سنتريكا، المالكة لشركة بريتش غاز، البريطانية تراجع الأرباح السنوية للنصف تقريباً في عام «صعب»، فيما تأثرت ذراع إمداد المنازل بالطاقة بالطقس الدافئ في ضربة تسببت في خسارتها 80 مليون جنيه إسترليني (108.1 ملايين دولار) وكذلك تحول المستهلكون لباقات أرخص. وأعلنت المجموعة تحقيق أرباح تشغيلية أساسية بقيمة 814 مليون جنيه العام الماضي، بتراجع من 1.55 مليار جنيه في 2024.

وانخفضت الأرباح في شركتها الخاصة بإمدادات الطاقة في المنازل بواقع 39% إلى 163 مليون جنيه، فيما أسفر الطقس الدافئ عن خفض المستهلكين أجهزة التدفئة المركزية.

وقالت سنتريكا إن تأثير الطقس بلغ 80 مليون جنيه على مدى العام بأكمله. ونحو ثلث (32%) متعاملي الشركة الآن على تعريفة أسعار ثابتة مقارنة بـ25% في نهاية 2024.

وشهدت الشركة زيادة في أعداد المتعاملين من الأسر في المملكة المتحدة وأيرلندا بواقع 1% إلى 7.9 ملايين شخص على مدى العام، 7.5 ملايين منهم في المملكة المتحدة.