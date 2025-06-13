أسهم أوروبا تتراجع وسط ترقب وحذر بعد هجمات إسرائيل على إيران

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد اليوم الجمعة بعد أن أدت الضربات الإسرائيلية على إيران إلى تراجع معنويات المخاطرة ودفعت المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وفقد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة إلى 543.54 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر القياسي إلى تسجيل خسارة لليوم الخامس على التوالي وانخفاض أسبوعي.

وشنت إسرائيل ضربات على إيران اليوم الجمعة، مستهدفة منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، فيما تقول إنه تحرك لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وردت إيران بإطلاق 100 طائرة مسيرة حتى الآن.

ويزيد هذا التوتر من الحذر في الأسواق المالية العالمية في وقت تحاول فيه تجاوز تبعات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الغني بالنفط إلى ارتفاع أسعار الخام بأكثر من سبعة بالمئة. أما الضغط الأكبر بالتراجع فقد وقع على أسهم شركات الطيران.

وتراجع قطاع السفر والترفيه 3.1 بالمئة. وهوى سهم الخطوط الجوية البريطانية 4.8 بالمئة، وفقد سهم لوفتهانزا 4.6 بالمئة وخسر سهم إيزي جيت 4.3 بالمئة.

وانخفض سهم شركة كرنفال المشغلة للرحلات البحرية خمسة بالمئة.

أما شركات الطاقة فقد شهدت أسهمها ارتفاعات. وزاد سهما شل وبي.بي 1.9 بالمئة لكل منهما.

وارتفعت أسهم الشركات الدفاعية أيضا، إذ صعد سهم شركة داسو للطيران الفرنسية 1.3 بالمئة وكسب سهم شركة ليوناردو الإيطالية 2.3 بالمئة.