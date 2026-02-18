تراجع أسعار النفط وسط آمال في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران

انخفضت أسعار النفط ​اليوم الأربعاء مع إحراز تقدم في المحادثات ‌بين الولايات ​المتحدة وإيران، مما زاد الآمال في تهدئة التوتر بين البلدين وقلل من مخاطر انقطاع الإمدادات من طهران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 67.39 ⁠دولارا للبرميل بحلول الساعة 0139 بتوقيت جرينتش، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 62.28 ‌دولارا. ويجري تداول كلا الخامين قرب أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ‌إن إيران والولايات المتحدة توصلتا أمس الثلاثاء إلى ‌تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية في المحادثات ‌الرامية إلى حل نزاعهما ‌النووي الممتد منذ فترة طويلة، لكن هذا لا يعني قرب ​التوصل إلى اتفاق.

ولا ‌يزال المحللون ​حذرين إزاء احتمال استمرار ⁠هذا التقدم.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي، في مذكرة "رغم أن حدوث انفراجة حقيقية ​من ⁠شأنها أن ⁠تخفف التوتر الجيوسياسي وقد تزيد إمدادات النفط الإيراني، فإننا ما زلنا متشككين في إمكانية تحقيق هذه النتيجة ⁠على المدى القصير".

وسينصب تركيز السوق على التقارير الأسبوعية التي سيصدرها ​معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وإدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.

ورجح محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وانخفاض مخزونات ​نواتج التقطير والبنزين.