«أوبك+» يعقد اجتماعاً افتراضياً ديسمبر المقبل لبحث فرص استئناف خطط رفع الإنتاج

يعتزم تحالف «أوبك+» عقد اجتماعه المقرر هذا الأسبوع عبر الإنترنت بدلاً من الاجتماع بشكل حضوري كما كان مخططاً في البداية، وفقاً لما أفاد به مندوبون.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تحول فيها المجموعة، بقيادة السعودية وروسيا، اجتماعها المعلن في مقرها بفيينا إلى جلسة افتراضية. ولم يقدم المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، سبباً للتغييرات التي طرأت على مؤتمر الأول من ديسمبر. وكان التغيير متوقعاً من عدة أيام.

يجب على أعضاء «أوبك+» الرئيسيين أن يقرروا في الاجتماع ما إذا كانوا سيمضون قدماً في خططهم لبدء استعادة إنتاج النفط المتوقف تدريجياً، وهو الأمر الذي تم تأجيله بالفعل مرتين.

واتفقت 8 دول أعضاء في «أوبك+» على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية لمدة شهرين حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، وفق بيان صادر عن التحالف النفطي الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تعيد الدول إحياء إنتاج قدره 2.2 مليون برميل يومياً على دفعات شهرية بدءاً من يناير، وهي خطة تأجلت في أكتوبر الماضي بسبب التذبذب في أسعار النفط.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط نحو 2 % بعد أن نقل موقع أكسيوس الإلكتروني أمس، عن مسؤول أمريكي كبير لم ينشر اسمه قوله، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.08 % إلى 73.61 دولاراً للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار أو 2.33 % إلى 69.58 دولاراً للبرميل، وتراجعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 15 % منذ أوائل يوليو وسط انخفاض الطلب الصيني وتزايد الإمدادات الأمريكية.

عند نحو 75 دولاراً للبرميل، تكون الأسعار منخفضة جداً بالنسبة للسعودية والعديد من الأعضاء الآخرين في منظمة «أوبك» لتغطية الإنفاق الحكومي. يقدر صندوق النقد الدولي أن الرياض تحتاج إلى أسعار أقرب إلى 100 دولار لتغطية خطط التحول الطموحة.

وشكك الخبراء والمحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم الأسبوع الماضي في أن «أوبك+» ستزيد الإنتاج في العام المقبل. ويتوقع كل من «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» أن فائضاً مرتقباً بالفعل سيدفع بأسعار الخام إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، ويحذرون من أن الأسعار قد تهبط أكثر إذا زاد التحالف حجم الإنتاج.

واجتمع تحالف «أوبك+» المكون من 23 دولة في فيينا مرتين فقط منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في بداية عام 2022، والذي أدى إلى تدهور العلاقات السياسية لموسكو مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. ومنذ جائحة (كوفيد19)، كانت معظم اجتماعات التحالف تُعقد بشكل افتراضي.

وفي الاجتماع السابق للمجموعة في يونيو، وجهت السعودية دعوة في اللحظات الأخيرة إلى الأعضاء السبعة الآخرين الذين يشاركون حالياً في تخفيضات الإمدادات للاجتماع في فندق الريتز في الرياض.