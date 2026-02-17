تباين الأسهم الأوروبية.. والحذر يسود الأسواق ​العالمية

استقرت الأسهم الأوروبية، ​الثلاثاء، في ظل حالة من الحذر سادت ‌الأسواق ​العالمية مع استمرار المحادثات الثنائية المهمة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يبحث المستثمرون عن مؤشرات على طريقة تأثير التحول إلى الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

ولم يطرأ تغير ⁠يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، واستقر عند 819.22 نقطة بحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وتأثرت ‌المعنويات بالأوضاع الجيوسياسية قبل محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف ‌ لحل الخلاف ‌النووي، ومن المقرر أن تجري أوكرانيا ‌وروسيا محادثات سلام منفصلة ‌بوساطة أمريكية، ستركز على الأرجح على الخلافات بشأن الأراضي.

وتراجعت ‌أسهم شركات ​الدفاع 1.2 %، ⁠وغالباً ما تنخفض هذه الأسهم عندما تخف حدة التوتر الجيوسياسي، لأن المستثمرين يتوقعون انخفاض الطلب على ​المعدات ⁠والخدمات العسكرية ⁠في المدى القريب، ولم تتغير معنويات المستثمرين بعد تقلبات في الأسواق العالمية، استمرت أسابيع مع بدء انحسار ⁠المخاوف من احتمال أن تضغط تطبيقات الذكاء الاصطناعي على هوامش أرباح الأعمال العادية.

وزاد سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال البريطانية 1.1 % بعد أن سجلت الشركة المالكة لسلسلة فنادق ‌هوليداي إن إيرادات عالمية للغرفة المتاحة في الربع الأخير فاقت ​توقعات السوق، وقفزت الأرباح السنوية الأساسية لشركة أنتوفاجاستا للتعدين 52 %، لكن سهمها انخفض 3.2 % بسبب انخفاض أسعار النحاس.