ارتفاع صادرات الشركات الكورية الكبرى بنسبة 10% خلال الربع الرابع

ارتفعت صادرات الشركات الكبيرة في جمهورية كوريا بنحو 10% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، عن الوزارة قولها، إن قيمة الصادرات لأكبر 917 شركة، من أصل 70,223 شركة للتصدير في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 10.1% عن العام الذي سبقه، وكان النمو مدفوعا بقطاع أشباه الموصلات بشكل أساسي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن صادرات الشركات المتوسطة الحجم ظلت عند 30.9 مليار دولار دون تغيير، بينما نمت صادرات الشركات الصغيرة الحجم بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 30.3 مليار دولار.