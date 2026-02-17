استقرار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات قبل محادثات أمريكا وإيران

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ​تقييم المستثمرين لمخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن ‌أجرت إيران تدريبات ​بحرية بالقرب من مضيق هرمز قبيل محادثات نووية مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات التي ستنعقد في ⁠جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق. وذكر ترامب في مطلع هذا الأسبوع أن تغيير النظام في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن ‌أن يحدث".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 بالمئة إلى 68.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.06 بتوقيت ‌جرينتش، بعد ارتفاعها 1.3 بالمئة أمس الاثنين. وارتفع ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا ‌أو 1.34 بالمئة ‌إلى 63.73 دولارا للبرميل، لكن هذه الحركة السعرية تشمل كامل تحركات ​أمس الاثنين نظرا لعدم ‌صدور أسعار ​التسوية أمس بسبب عطلة ⁠يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وقال دانيال هاينز، المحلل لدى إيه.إن.زد، في تقرير "لا تزال السوق غير مستقرة ​مع ⁠استمرار حالة ⁠عدم اليقين الجيوسياسي".

وأضاف "إذا هدأ التوتر في الشرق الأوسط أو تحقق تقدم ملموس في ملف أوكرانيا، فقد يتلاشى ⁠بسرعة عامل علاوة المخاطر الذي يؤثر على أسعار النفط. لكن أي نتائج سلبية أو مزيد من التصعيد قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع".